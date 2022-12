Een round-up van het dossier-Aerts in acht vragen: smachtend naar nieuws van de UCI

Toon Aerts (29) is het beu. Net als zijn fanclub. Acht maanden nadat er in de urine van de gewezen Belgische kampioen veldrijden een ongehoord product is teruggevonden, wacht Aerts nog steeds op een uitspraak van de UCI. Al die tijd komt hij niet aan koersen of crossen toe. Onaanvaardbaar lang, voor renner en fans. Dinsdag zullen die laatsten met zwarte vlaggen, potten chrysanten en duidelijke banners hun onvrede uiten op de Koppenbergcross. Waarom duurt dit alles zo lang? Een round-up van het dossier-Aerts in acht vragen.