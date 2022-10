Gillé en Vliegen zien eerste finale van het seizoen door vingers glippen in Wenen

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er vrijdagavond niet in geslaagd de finale van het ATP 500-toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen (hard/2.349.180 euro) te bereiken. In de halve finales moest het Belgische duo, dat bij winst zijn eerste finale van het seizoen zou spelen, de duimen leggen voor thuisspelers Alexander Erler en Lucas Miedler.

Gillé en Vliegen dwongen de Oostenrijkse tandem, die volop de steun genoot van het thuispubliek, tweemaal tot een tiebreak. Daarin bleken Erler en Miedler, die vorig jaar samen het toernooi in Kitzbühel wonnen, telkens te sterk. Eindstand na één uur en 37 minuten spelen: 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

De Limburgers plaatsten zich in Wenen via de kwalificaties voor de hoofdtabel. Vorige week sneuvelden ze op de European Open, het ATP250-toernooi in Antwerpen, in de eerste ronde.

De 31-jarige Gillé (ATP 60 dubbel) en de 29-jarige Vliegen (ATP 76 dubbel) wonnen samen vijf ATP-titels, waaronder één vorig jaar in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Bastad. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan (nu Astana) de eindzege.