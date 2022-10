Ferrari bovenaan tijdens eerste oefensessie GP van Mexico, Max Verstappen op P4

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met het Autódromo Hermanos Rodríguez racen de F1-piloten dit weekend niet alleen in Mexico-Stad, ze racen ook op meer dan 2 000 meter hoogte en dat heeft zijn gevolgen voor de prestaties van de wagens, zowel op aerodynamisch als motorisch vlak. Afwachten dan ook hoe de krachtsverhoudingen dit weekend zullen liggen.

Op het Mexicaanse circuit heerst er altijd een erg uitgelaten en bij momenten ook knotsgekke sfeer. Zeker wanneer thuisrijder Sergio Perez op de baan rijdt gaan de Mexicaanse fans uit hun dak.

Het circuit kenmerkt zich door een bijzonder lang recht stuk, wat je dan absoluut niet wil meemaken is dat je remmen niet goed functioneren, iets dat Liam Lawson overkwam. Lawson kreeg van AlphaTauri voor de tweede keer de kans om op vrijdag in actie te komen, deze keer met de wagen van vaste rijder Yuki Tsunoda.

Opvallend is dat we in Mexico, net als in de Verenigde Staten, heel wat jonge rijders van de teams een kans krijgen om tijdens de eerste oefensessie in actie te komen en extra F1-ervaring op te doen. Nyck de Vries zal het in dank aanvaarden want hij staat volgend jaar op de F1-startgrid en iedere kilometer extra is mooi meegenomen.

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez was het zoeken naar grip en de limiet van de wagen, dat mocht ook wereldkampioen Max Verstappen ondervinden. Hij probeerde nog zijn wagen ‘op te vangen’ maar spinde, gelukkig voor hem zonder in de muur te belanden.

Even later kregen we een rode vlag omdat Pietro Fittipaldi zijn Haas F1-bolide langs de kant moest parkeren.

Kort voor het einde van de oefensessie veroorzaakte Liam Lawson nog een tweede rode vlag. Uiteindelijk was het Carlos Sainz die de snelste tijd reed, voor teamgenoot Charles Leclerc. Daarmee was het dus Ferrari bovenaan, Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plaats.

