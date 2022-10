Joren Dom probeert zijn plaatsje vast te houden: “Sterkste kern waarin ik ooit gespeeld heb”

“Uit de laatste drie wedstrijden hadden we evengoed zes of zeven op negen kunnen pakken. Ik geloof niet dat OHL aan het afglijden is”, zegt Joren Dom. — © BELGA

De afgelopen drie wedstrijden speelde hij telkens minstens 45 minuten, maar het blijft knokken voor een plaatsje. Joren Dom (32) heeft ondanks de stevige concurrentiestrijd nog geen spijt van zijn keuze voor OH Leuven. “Deze club vaart niet de ene dag naar rechts, en de andere dag naar links. Er is een duurzame basis en dat is een belangrijke reden geweest om naar hier te komen.”

Bart Goor, Luc Nilis en Tomasz Radzinski. Het zijn geen concurrenten van Joren Dom voor een basisplaatsje bij OH Leuven, maar wel collega’s in de trainerscursus UEFA A, waar hij zich momenteel in de laatste rechte lijn bevindt. Vooraleer hij zich op het trainerschap richt, toch eerst nog maar even voetballen. Dom verliet afgelopen zomer Beerschot voor Den Dreef, waar hij voor twee seizoenen tekende. De afgelopen weken kwam hij eindelijk wat aan spelen toe.

Doet het deugd om wat meer te mogen spelen?

“Dat kan je wel zeggen. Het is toch even wachten geweest en het voelde goed om nog eens te starten. Na Genk had ik meteen een goed gevoel.”

Heb je het gevoel dat je nog wat ritme nodig had om erin te komen?

“Eigenlijk niet. Ik heb daar nooit grote nood aan gehad, ook niet na blessures of aan de start van een voorbereiding. Uiteraard heb ik wel wedstrijden nodig om mijn beste niveau te halen, maar ik haal altijd een degelijk niveau. Individueel ben ik wel tevreden van de voorbije drie wedstrijden, maar er kunnen altijd nog wat procentjes bij.”

Toen je minder aan spelen toekwam, en zelfs twee keer in de tribune belandde, twijfelde je dan aan jouw keuze voor OHL?

“Nee, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Ik heb een weloverwogen beslissing gemaakt en daar heb ik nog nooit spijt van gehad. In de tribune dacht ik natuurlijk: dit kan niet te bedoeling zijn. Maar ik ben altijd positief gebleven. Ik ben geen opgever.”

Hoe is die weloverwogen keuze afgelopen zomer tot stand gekomen?

“Bij Beerschot had ik een clausule dat ik gratis weg kon als we zouden zakken. Ik had nog meer opties, ook uit 1A, maar ik heb voor OHL gekozen. Ik kende de coach al en heb het gevoel dat deze club niet de ene dag naar rechts vaart, en de andere dag naar links. Er is een duurzame basis en dat is een belangrijke reden geweest om naar hier te komen.”

Je kent Marc Brys van bij Beerschot, dus je besefte dat er hard gewerkt zou moeten worden?

“Uiteraard. En ik probeer daar zo goed mogelijk doorheen te komen. Voorlopig verteer ik de trainingen goed, al gaat dat niet meer zoals toen ik 25 was. ’s Morgens durft het al eens wat moeilijk te gaan, maar tot nu toe heb ik nog niet veel trainingen moeten overslaan. Marc Brys is een trainer die overal resultaten gehaald heeft, en ik weet goed waarom.”

Het nadeel van de sterke kern van OHL, namelijk dat je minder aan spelen toekomt, neem je erbij?

“Absoluut. Dit is de sterkste kern waarin ik ooit gespeeld heb en daarin probeer ik mijn klein steentje bij te dragen. De spelers die op de bank zitten of zelfs in de tribune, zijn allemaal goede voetballers.”

Jullie spelen niet slecht, maar de punten volgen even niet meer met die vijf op achttien.

“Ik maak me daar weinig zorgen over. Als ons spelpeil aan het verzwakken zou zijn, was dat anders geweest, maar uit de laatste drie wedstrijden hadden we evengoed zes of zeven op negen kunnen pakken. Ik geloof niet dat OHL aan het afglijden is.”

Hoe groot zal de impact van het uitvallen van Ewoud Pletinckx achterin zijn bij jullie?

“Hij speelt een héél sterk seizoen, dus we gaan hem zeker missen, maar er zit genoeg kwaliteit op de bank om dat op te vangen.”