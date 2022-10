Xavi Simons uit openlijk kritiek aan het adres van FC Barcelona, waar hij de jeugdreeksen doorliep: “In de fitness trainen ze nooit”

Xavi Simons is momenteel aan het ontbolsteren bij PSV Eindhoven. De Nederlander is nog altijd maar 19 jaar oud en staat voor een glorierijke toekomst. Of dat bij FC Barcelona zal zijn, is na zijn recente uitspraken nog maar zeer de vraag.

Simons was van 2010 tot 2019 onderdeel van de jeugd van Barcelona. Daarna verkaste hij naar de U19 van PSG om nu bij de eerste ploeg van PSV op zijn pootjes terecht te komen. Met 10 doelpunten in 19 wedstrijden over alle competities heen is het duidelijk dat Simons een veelbelovende toekomst tegemoet gaat.

Zo zou de 19-jarige Nederlander zelfs kans maken om met Oranje mee te gaan naar het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal heeft Simons in ieder geval al opgenomen in de voorselectie. “Het gaat goed, ik train hard en ik geef alles wat ik in me heb”, vertelde Simons op de persbabbel na de 2-0-zege van PSV tegen Arsenal in de Europa League. “Voetbal is mijn leven. Ik ben klein, maar dat maakt niet uit. En wie weet, maar wie zou niet op een WK willen spelen?”

Maar op die persbabbel heeft Simons ook tijd om een steek uit te delen aan Barcelona. “Bij Barcelona trainen ze nooit in de fitness. Alleen met de bal. Niet aan mijn lichaamsbouw te kunnen werken, was een probleem voor mij toen. Wanneer ik dan bij PSG aankwam, ontdekte ik dat ze daar wel in de fitness werkten en dat ik vaardigheden moest ontwikkelen om me tijdens wedstrijden te verdedigen. De Franse competitie was erg fysiek en ik heb zelf het verschil ervaren. Maar het is nu niet het moment om aan het verleden te denken, want de toekomst ziet er rooskleurig uit”, aldus Simons.