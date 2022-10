NASA deelt opnieuw adembenemende beelden van ‘zuilen der schepping’

Ze zien er misschien eerder uit als geesten of spoken, maar eigenlijk zijn het grote gas- en stofwolken waarin nieuwe sterren geboren worden. De Pillars of Creation werden acht jaar geleden als eens gefotografeerd door de oudere Hubble-ruimtetelescoop, maar door de nieuwere James Webb-telescoop kunnen we die ‘zuilen’ nu nog beter in detail bestuderen.

Vorige week deelde het Europese ruimtevaartagentschap ESA al een eerste beeld van de ‘Pillars of Creation’. Door de infraroodcamera van de nieuwe telescoop waren daarop meer sterren zichtbaar en was het verschil tussen de nieuwe en de oudere sterren duidelijker.

Nu deelt de Amerikaanse tegenhanger opnieuw een beeld van die wolken en krijgen we een weergave van het actieve stervormingsgebied te zien door het Mid-Infrarood Instrument (MIRI) van de telescoop.

Links het beeld dat de Hubble-telescoop in 2014 maakte, rechts het beeld dat door de James Webb-telescoop werd gemaakt en ESA afgelopen week deelde. — © AP

(sgg)