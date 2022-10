“Uitzonderlijk warme dag, temperatuur kan opklimmen tot 25 graden”

vandaag is het opnieuw uitzonderlijk warm voor eind oktober. De maxima komen in Limburg volgens de laatste berekeningen tussen 23 en 25°C uit.

Op sommige plaatsen zou er 25°C op de thermometer kunnen verschijnen indien alles perfect in z’n plooi valt. Zo mag de sluierbewolking op het warmste moment van de dag niet te dik worden en fungeert Saharastof mogelijk ook nog als een addertje onder het gras. Bij hoge concentraties Saharastof kan dit voor iets lagere temperaturen zorgen dan de weercomputers berekenen.

Het blijft in elk geval droog. De wind komt uit het zuiden en blijft zwak van kracht.

In de nacht naar zondag schakelen we over op de wintertijd. De klok wordt dan een uur teruggedraaid waardoor het ‘s avonds een uur eerder donker is en ‘s ochtends een uur eerder licht wordt. En we dus een uurtje langer kunnen slapen.

