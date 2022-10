Opvallend: fitte Yaremchuk niet geselecteerd door Carl Hoefkens voor clash tegen Oostende

Roman Yaremchuk kostte afgelopen zo’n 16 miljoen euro, maar we moeten het beste van de spits uit Oekraïne nog steeds zien. Op Union mocht de aanvaller vruchteloos invallen, tegen Porto bleef de recordaankoop zelfs op de bank gekluisterd. En KV Oostende moet hem helemaal niet vrezen: Hoefkens nam hem niet op in de 20-koppige kern.

Bij Club Brugge klinkt het dat er geen sprake is van een blessure, en ook Hoefkens repte vrijdag met geen woord over Yaremchuk of een eventueel kwaaltje. De kans is dus bestaande dat Yaremchuk - net als Lang twee weken geleden op Anderlecht - om sportieve redenen werd gepasseerd. En dus dringend moet herbronnen.