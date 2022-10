David Goffin neemt het in kwalificaties van ATP-toernooi in Parijs op tegen Serviër Laslo Djere

David Goffin (ATP 53) heeft geen plaats gekregen op de hoofdtabel van het ATP-toernooi in Parijs (hard/4.415.410 euro), het negende en laatste Masters 1.000-toernooi van het tennisseizoen. In de kwalificaties, waar hij aantreedt als derde reekshoofd, begint hij met een duel tegen de 27-jarige Serviër Laslo Djere (ATP 75).

Het wordt de tweede keer dat beide spelers dit seizoen tegenover elkaar staan. In het Amerikaanse Winston-Salem moest Goffin eerder dit jaar nog het onderspit delven tegen de Serviër.

Bij winst moet de Belgische nummer één enkel nog voorbij de winnaar uit het duel tussen de Fransman Hugo Gaston (ATP 83) en de Zwitser Marc-Andrea Huesler (ATP 62) om op de hoofdtabel terecht te komen.

Goffin speelt in Parijs het laatste toernooi van zijn seizoen. Hij neemt niet deel aan de ATP Finals in Turijn (13-20 november) en de finale van de Davis Cup in Malaga (23-27 november).

Afgelopen maandag werd Goffin in Basel uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi. Drie dagen eerder ging hij er op de European Open in Antwerpen uit in de kwartfinales tegen de Franse veteraan Richard Gasquet.