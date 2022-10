Red Bull reageert op sanctie: “Draconische straf met enorme impact”

Christian Horner, het teamhoofd van Red Bull Racing, heeft in Mexico-Stad gereageerd op de straf die zijn team incasseert omdat het in 2021 te veel geld heeft uitgegeven. “Dit is een draconische sanctie die ons tot een halve seconde per ronde kan kosten. Maar wat we verliezen in de windtunnel, maken we goed door een toegenomen motivatie.”

Christian Horner, de teambaas van Max Verstappen, begon zijn betoog met wat uitleg over de cost cap. Een aangifte bevat 75.000 regels met onkosten, vertelde hij bijvoorbeeld. Die van zijn team werd ingediend onder de limiet, maar na correcties door de FIA-commissie kwam ze 1,8 miljoen dollar te hoog uit. Het team ziet op verschillende vlakken andere interpretaties die dat totaal onder de limiet zouden brengen. Het ging daarbij om de kostenplaatsen die eerder al circuleerden: niet-gebruikte wisselstukken, opzegvergoedingen en de gratis lunch. “Onze politiek is altijd geweest dat we ons personeel gratis eten en drinken aanbieden. Andere teams bieden andere voordelen, maar die van ons worden in de cost cap meegeteld. De koffie die bezoekers bij ons drinken, de lunch van marketingmensen, bij ons wordt dat allemaal meegeteld. Wij zijn het daar niet mee eens.”

De FIA geeft volgens Horner ook toe dat er verzachtende omstandigheden waren voor 1,4 miljoen fiscale taksen die te veel zijn betaald in het kader van een Britse regeling van aftrekbare kosten voor research & development. “Uiteindelijk zitten we dan maar 400.000 dollar te hoog, of 0,37 procent”, rekende hij voor. De FIA gaf in zijn communicatie overigens geen bedragen vrij.

Straf aanvaard

Red Bull is het niet eens met het oordeel van het panel van de FIA, maar aanvaardt niettemin de aangeboden schikking. “We aanvaarden dat de cost cap belangrijk is voor de toekomst van de F1. We aanvaarden dat deze nieuwe regels nog niet volwassen zijn. We konden in beroep gaan, maar dat zou tot twaalf maanden aangesleept hebben. Twaalf maanden waarin we commentaren en aanvallen van andere teams hadden moeten incasseren. Dat was slecht geweest voor iedereen, en ook voor de F1. Uiteindelijk zou het in beroep gegaan zijn over dezelfde feiten en dezelfde interpretaties, met een zelfs meer draconische straf als mogelijkheid. Daarom sluiten we het boek hier en vandaag af. Zij het dan met tegenzin.”

Red Bull moet voor de overtreding een boete betalen van 7 miljoen dollar, te betalen binnen de dertig dagen. In 2023 mag het ook tien procent minder gebruikmaken van de windtunnel en andere aerodynamische middelen. Die tien procent komt bovenop de vijf procent die de wereldkampioen bij de constructeurs minder mag gebruiken dan de nummer twee in het kampioenschap.

Sommigen noemen die straffen mild, maar Horner noemt ze “draconisch”. “Kijk, als je onze windtunnel zou platbranden, zouden onze rivalen dat nog te weinig vinden. Het zijn significante sancties. 7 miljoen dollar is een enorm bedrag.” Al gaf Horner later toe dat dat relatief is: “Het prijzengeld dat we dit jaar verdiend hebben, ligt hoger dan de cost cap. Misschien moeten we dat ook herzien?”

Vooral de beperking in het gebruik van de windtunnel zal zich laten gevoelen, meent Horner. “Vijftien procent minder dan het tweede team, twintig procent minder dan het derde. Dat kost ons een kwart tot een halve seconde per ronde. Zeker met de nieuwe rijhoogte die volgend jaar verplicht is, en die de aerodynamica helemaal verandert. We zullen slim moeten selecteren welke ideeën we uitproberen in de windtunnel. Het zal zeker een impact hebben op de prestaties, zowel in 2023 als in 2024. Andere teams hebben nu een voordeel. Andere straffen waren mogelijk en het is geen toeval dat onze concurrenten juist voor deze straf zo hard gelobbyd hebben.”

Horner denkt dat zijn aangifte voor het jaar 2022, dat bijna voorbij is, onder de limiet zal zitten. “Andere teams zullen meer last hebben van de toegenomen energieprijzen dan wij. Andere teams hebben dit jaar veel meer updates doorgevoerd dan wij. Max Verstappen heeft de minste crashschade van alle coureurs. Dat zijn allemaal posten waarop wij goed scoren. Ik denk dat we voor 2022 oké zijn.”

Geen excuses

Tot slot weigerde Horner om excuses aan te bieden aan de F1-fans.

“Omdat we nooit van kwade wil waren, zoals de FIA letterlijk bevestigt. Dit was geen valsspelen, zoals sommige concurrenten (McLaren, nvdr) het voorstelden. We hebben fouten gemaakt en trekken daar lessen uit, maar excuses vind ik niet nodig. Integendeel: andere teams zouden zich moeten excuseren voor hun valse beschuldigingen aan ons adres. We zijn publiek aangepakt, onze rijders werden uitgejouwd door die commentaren. Weet je, wat we verliezen in de windtunnel, gaan we goedmaken door onze motivatie, die hoger ligt dan ooit.”