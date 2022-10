Dimitri Van den Bergh plaatst zich in Dortmund overtuigend voor tweede ronde van EK

Van den Bergh oogde rustig en pakte ook meteen zijn eigen leg tegen Gurney, het nummer 24 van de wereld. Bij de eerste checkout miste hij nog nipt dubbel elf, maar bij de volgende pijl was het wel raak. Gurney liet zich niet van de wijs brengen en sleepte ook zijn leg in de wacht.

Bij de derde leg had Van den Bergh geluk dat Gurney zijn voordeel niet wist te benutten, waarop Dancing Dimi alsnog zijn leg wist te grijpen: 2-1. Maar beide heren waren aan elkaar gewaagd en zo werd het al snel weer gelijk.

Maar in de zesde leg kantelde het. Gurney benutte zijn eigen worpen niet optimaal en daar profiteerde Van den Bergh van als geen ander. Hij nam de leg van zijn tegenstander en ging door op zijn eigen elan tot 5-2. De veer was gebroken bij de Noord-Ier, die het geloof op winst had opgegeven. Hij moest namelijk nog vier legs op rij winnen om door te stoten, maar Van den Bergh maakte er even later komaf mee: 6-2. En een plaats in de tweede ronde verzekerd.