Microbioloog Emmanuel André haalt hard uit naar benoeming Maggie De Block bij adviesgroep WHO

Open VLD-Kamerfractieleidster en voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block is door de Wereldgezondheidsorganisatie gevraagd om een nieuwe adviesgroep van de WHO voor te zitten.

Het gaat om de Technical Advisory Group - of TAG - One Health die zich richt op gezondheid vanuit een integrale visie. Dat adviesorgaan werd opgericht met internationale experten, de Belgische directeur van WHO Europe Hans Kluge heeft De Block gevraagd om de groep voor te zitten. “We hebben met ons land een traditie op het vlak van internationale samenwerking en ook op het vlak van gezondheidsbeleid is dat meer dan ooit nodig”, zegt De Block.

Microbioloog Emmanuel André uit zijn ongenoegen over de nieuwe functie van De Block op Twitter. “De WHO heeft net de nieuwe voorzitter van de adviesraad voor One Health benoemd. Er moet op gewezen worden dat de genomineerde nooit een wetenschappelijk artikel over One Health heeft gepubliceerd en dat zij als voormalige minister van Volksgezondheid van België geen aanspraak kan maken op enige belangrijke bijdrage aan het onderwerp”, schrijft hij. “Als de WHO aan geloofwaardigheid wil winnen, moet het beginnen met transparante processen voor de benoeming van adviseurs. One Health is zo een belangrijk onderwerp dat het niet moet worden gezien als een gelegenheid om politici te recyclen. One Health verdient toewijding, visie en deskundigheid.”

De adviesgroep komt op 31 oktober en 1 november voor het eerst samen in Kopenhagen.