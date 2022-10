Muziekicoon Jerry Lee Lewis overleden op 87-jarige leeftijd

Rock ‘n’ roll-icoon Jerry Lee Lewis is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat melden meerdere nieuwsmedia op basis van de entourage van de man. Woensdag meldde de Amerikaanse site TMZ al dat de muzikant overleden was, maar zij moesten dat niet veel later rechtzetten.

Jerry Lee Lewis is op 87-jarige leeftijd in zijn woning in Desoto County in de staat Mississippi overleden met zijn zevende vrouw, Judith Coghlan, aan zijn zijde. Dat bevestigt zijn entourage aan onder meer Rolling Stone.

Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld, maar de geliefde muzikant had de laatste heel wat gezondheidsproblemen. In een Facebook-post op zijn officiële pagina was eerder deze week al een foto te zien van Lewis die er erg zwak uitzag terwijl hij de griep had. Daarbij stond er geschreven dat Lewis “eindelijk opgenomen werd in de Country Music Hall of Fame maar hij te ziek was om de ceremonie bij te wonen”.

Lewis gold als een van de belangrijke vertolkers van het rock-’n-rollgenre dat opkwam in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hij brak voor het eerst door in de muziekwereld met zijn hit Whole Lotta Shakin’ Goin’ On in 1957. Hij werd bekend om zijn pianospel en trad vaak op naast collega-rocksterren als Elvis Presley en Johnny Cash.

(sgg)