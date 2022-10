Frédéric Caudron in Zuid-Korea niet zonder moeite naar achtste finale driebanden

Na 15-12 winst in de eerste set liet Caudron (UMB-1) het in set twee en drie enigszins afweten. Zijn tegenstrever Goo Min-soo (UMB-97) pakte, met 15-11 en 15-14 setwinst, een 2-1 voorsprong. Met de rug tegen de muur pakte de regerende PBA-wereldkampioen in set vier uit met een serie van dertien punten, waarmee hij met 15-1 de bordjes gelijk hing. In de beslissende vijfde set, die naar elf punten werd gespeeld, toonde Caudron zich met 11-3 de beste.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Caudron, vorig jaar goed voor winst in vier van de zeven PBA-toernooien, het op tegen de Zuid-Koreaan Kang Kyo-chun (PBA-112).