Ysaline Bonaventure grijpt in Poitiers naast finaleplaats in dubbelspel

Ysaline Bonaventure heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ITF W80-toernooi in het Franse Poitiers (hard/80.000 dollar).

Bonaventure verloor in de halve finales aan de zijde van de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove tegen de Française Jessika Ponchet en de Tsjechische Renata Voracova, die het topreekshoofd vormen, in 7-6 (7/5), 2-6 en 10/8 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 39 minuten.

In het enkelspel rukte Bonaventure (WTA 105) eerder vrijdag op naar de halve finales, na een vlotte zege in twee sets (6-1 en 6-3) in de kwartfinales tegen het Franse zevende reekshoofd Océane Dodin (WTA 95). De Luikse speelt om een finaleticket tegen de 17-jarige Filipijnse Alexandra Eala (WTA 248).