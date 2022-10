Valéry Demory ontslagen als bondscoach bij Belgian Cats: “Op communicatief vlak waren er te grote problemen”

“Het is een beslissing waar je niet licht over gaat”, vervolgt Koen Umans. “Na grondige interne evaluatie en beraadslaging, kwamen we toch tot de conclusie dat we op deze manier niet verder kunnen. Coach Demory blijkt nu toch niet de perfecte match te zijn voor onze ploeg en op communicatief vlak waren er te grote problemen, dewelke hebben geleid tot deze beslissing. Duidelijke communicatie is een van de kernwaarden in onze organisatie. In kader van de komende kwalificatiecampagne voor het EK in 2023 wilden we snel beslissen. De zoektocht naar geschikte vervanging is reeds opgestart en we hopen zo snel mogelijk met nieuws te komen. Wij willen coach Demory bedanken voor het geleverde werk en we wensen hem een succesvolle toekomst toe.”

Op het recente WK basketbal in Sydney sneuvelden de Belgian Cats in de kwartfinale tegen gastland Australië en eindigden op de vijfde plaats. Zij waren daarmee op het WK de beste Europese ploeg. Ze werkten de twee laatste matchen tevens zonder de geblesseerde Emma Meesseman (kuit) af. Valéry Demory werd in oktober 2021 aangesteld als bondscoach en volgde Philip Mestdagh op.. De Fransman is op clubniveau coach van Basket Lattes Montpellier. Bij die club zijn Cats Julie Vanloo en Kyara Linskens actief.