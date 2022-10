Diepenbeek

“Gij gaat een zanger worden.” Zijn mama zei het al toen hij als klein jongetje liedjes met haar meezong en dat is Ashley Feytons (25) niet vergeten. De plaatser en monteur van meubels uit Diepenbeek timmert al even aan een muzikale carrière. “Ik hoop dankzij The Voice een stapje dichterbij mijn doel te geraken.”