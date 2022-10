Sabrina Hinoul, Jill Bos, Charlotte Kuypers en Inge Geeurickx (v.l.n.r.) legden vrijdagvoormiddag samen de eed van griffier af in de Tongerse rechtbank. — © ShDe

Hasselt/Tongeren

De Limburgse rechtbank van eerste aanleg is sinds deze week vijf griffiers rijker. Dinsdag en vrijdag legden ze de eed af in Hasselt en Tongeren. “Het jarenlange tekort aan griffiers is weggewerkt.”