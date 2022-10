“We moeten juichen omdat de voorhoede van PSG elkaar eindelijk vindt, maar werkelijk zien we hoe obsceen de voetbalwereld kan zijn als geld de hersens van ooit straatarme mensen vertroebelt”

Ik geef het maar gewoon eerlijk toe: ik zat de laatste maanden in een heel slechte periode. Ik piekerde veel, zat dagenlang bewegingloos op de bank naar wedstrijden uit de Irakese competitie te kijken, belde iedere nacht urenlang met oude kennissen en dan wilde ik van ze weten wat ze nu echt van België vonden. En de volgende ochtend zat ik er gewoon weer, op de bank, notities makend bij de wedstrijd Singapore Boys tegen de Bangkok Rascals. Je schrijft columns in een voetbalkrant of niet.