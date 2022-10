Beringen/Diepenbeek

Vorig jaar won de Lommelse Pauline Regi Academy, maar er stond toen nog een andere Limburgse in de finale. “Ik was erg teleurgesteld, want ik was er toen heel dichtbij”, zegt Jasmin Mahmood (22) die haar droom om popster te worden nog niet opgeeft. Zondag is ze de laatste kandidate in The Voice van Vlaanderen.