Karel Geraerts is op zijn hoede na Europese kwalificatie: “Vanaf nu focus op Seraing, we nemen het niet te makkelijk op”

Het blijft een onwaarschijnlijk verhaal: twee seizoenen geleden speelde Union nog in tweede klasse, maar nu kwalificeerde het zich voor de 1/8ste finales van de Europa League. Wat kan voetbal mooi zijn. “Er was een grote sfeer in het vliegtuig bij de terugreis”, bekent coach Karel Geraerts. “Dat is goed: dat wil zeggen dat de groep aan elkaar hangt en dat er een goede verstandhouding is. Iedereen was erg blij en vierde op zijn eigen manier, en ook de muziek ontbrak niet.”

Amper drie dagen na de historische kwalificatie moet Union opnieuw aan de bak, ditmaal in Seraing. Het verschil kan haast niet groter zijn, waardoor die verplaatsing meteen ook verraderlijk is. “Het gevaar is dat iedereen na de kwalificatie enorm blij en fier is en dat we daardoor de wedstrijd tegen Seraing niet serieus nemen”, weet ook de 40-jarige Limburger. “Gelukkig hebben mijn spelers in het verleden al bewezen dat ze in staat zijn zich op te laden voor zulke wedstrijden. Tegen Seraing zou het niet anders mogen zijn. Mijn spelers mochten donderdag en vrijdag genieten, maar vanaf vandaag moet de focus helemaal op Seraing liggen. We moeten deze wedstrijd voorbereiden zoals een wedstrijd tegen Braga of Malmö, we nemen Seraing echt niet te licht op.”

Een competitiewedstrijd na zo’n Europees succesverhaal kan steeds gevaarlijk zijn, al is Union niet meteen die ploeg die zich in dat mentale spelletje laat meeslepen. En niet enkel mentaal zit het goed: ook op fysiek vlak gaat het uitstekend. Voorlopig geven de Unionisten nog geen krimp, mede dankzij het feit dat Geraerts een kwalitatief brede kern ter beschikking heeft om voldoende te roteren. “Ik zal bekijken of sommige spelers vermoeid zijn en wie in vorm is. Er zijn verschillende parameters waarmee ik rekening houd bij mijn beslissing. Het klopt dat we amper tijd hebben om de wedstrijd voor te bereiden, maar ik heb het geluk om met een schitterende staf te mogen werken: ik vertrouw op hen.”

Hopen op Barcelona

Het voordeel is wel: doordat Union zich donderdag al verzekerde van de groepswinst, staat er komende donderdag niets – de coëfficiënt en de eer buiten beschouwing gelaten – meer op het spel voor Union. En dat biedt mogelijkheden voor Geraerts om spelers die dit seizoen al wat minder aan de bak kwamen, toch wat meer speelminuten te geven. Meer zelfs: Union hoeft zich tot maart geen zorgen te maken over Europees voetbal. Door de groepswinst stromen de Brusselaars pas in de 1/8ste finales opnieuw in, terwijl de tweedes uit de poule nog barragewedstrijden afwerken tegen de derdes uit de Champions League. Nadien kan dus wel een topper van formaat volgen. “Ik hoop alvast op Barcelona”, gaf aanvoerder Teddy Teuma aan. Union naar Camp Nou: wie had dat twee jaar geleden durven te zeggen?