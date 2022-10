Man veroordeeld voor moord 21 jaar nadat hij zijn vriendin in brand stak

Een Britse man is vrijdag veroordeeld voor moord nadat zijn voormalige vriendin drie jaar geleden stierf aan de verwondingen die ze had opgelopen toen hij haar in 1998 in brand stak. Hij zat eerder al een gevangenisstraf uit voor de feiten, maar komt nu opnieuw in de cel te zitten.

Steven Craig, een 57-jarige Brit, zat al vijftien jaar lang in de gevangenis nadat hij in 2000 veroordeeld werd voor het opzettelijk veroorzaken van een zwaar lichamelijk letsel. Maar nu moet hij vermoedelijk opnieuw naar de gevangenis voor hetzelfde misdrijf.

In 1998 bond hij zijn vriendin vast op een stoel, goot hij brandstof over haar en stak hij ze in brand toen hij een scene uit de film Reservoir Dogs wilde naspelen. Jacqueline Kirk was zwaargewond, maar overleefde de aanval wel. Ze had brandwonden over 35 procent van haar lichaam, maar hield zich volgens haar familie sterk.

In augustus 2019 overleed de vrouw toch op 62-jarige leeftijd na een gescheurd middenrif. Haar familie stapte daarop opnieuw naar de rechtbank omdat zij van oordeel waren dat de vrouw overleed aan de gevolgen van verwondingen die ze opliep tijdens de aanval 21 jaar eerder. En dus is Steven Craig schuldig aan moord volgens hen.

Speelden brandwonden een rol?

De man moest daarom opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Tijdens het proces vertelde de openbare aanklager dat de ernstige brandwonden van Kirk een “belangrijke” rol speelden bij haar dood jaren later. Hij stelde dat de vrouw stierf omdat haar huid niet meer ver genoeg kon rekken om de zwelling van haar darmen op te vangen. De aanklager beweerde ook dat haar verwondingen de reden waren dat de artsen besloten haar niet te opereren en het middenrif te repareren om zo haar leven te redden. De aanklager voegde eraan toe dat dit niet de enige reden was voor de complexe medische situatie waarin zij stierf, maar dat de verwondingen wel “een rol speelden”.

Volgens de verdediging was het onmogelijk om dit te bewijzen. Zij beweerden dat de darmen van de vrouw slechts gedeeltelijk beschadigd waren en dat haar huid wel nog kon rekken. Dat artsen haar niet opnieuw wilden opereren, was volgens de verdediging deels te wijten aan het feit dat er nog sprake was van comorbiditeiten.

De jury besloot uiteindelijk dat de verwondingen van Kirk een significante rol hadden gespeeld in haar dood. Craig werd daarom in hechtenis genomen en zal op 9 november te horen krijgen wat zijn straf is.

