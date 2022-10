16-jarig meisje in levensgevaar na aanrijding nabij school in Kortrijk

Het meisje was te voet en stak rond 15 uur vermoedelijk de weg over nabij de Campus Pottelberg. Ze verkeert nog steeds in levensgevaar. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is niet duidelijk of het slachtoffer zich op het zebrapad bevond. De politie kon wel vaststellen dat de bestuurder (55) niet onder invloed was van drugs of alcohol.

De plaats van het ongeval was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer, dit veroorzaakte heel wat hinder rond de rotonde van de Weggevoerdenlaan en de Burgemeester Felix de Bethunelaan.