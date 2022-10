Leerkrachten CBM winnen mobiele koffiebar in Beringen

De leerkrachten van het Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool wonnen een wedstrijd van uitgeverij Van In.

Via Facebook werd er door Van In een winactie georganiseerd. Bij deze give-away kon je kans maken op een mobiele koffiebar op de speelplaats. De leerkrachten van CBM zijn echte (koffie)machines en hebben daarom de actie veel gedeeld. Nathalie Nowicki kwam als winnares uit de bus en kon zo haar collega's trakteren op lattes, cappuccino's en veel meer.Tijdens de evaluatiemomenten op vrijdag 28 oktober heeft het leerkrachtenteam genoten van heerlijke koffies. Ideaal om de vakantie in te zetten.