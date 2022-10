Verdachten van klimaatactie ‘Meisje met de parel’ blijven langer in hechtenis

De drie mannen die donderdag werden opgepakt na een klimaatactie bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag, blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. Het drietal wordt verdacht van vernieling en “openlijk geweld tegen goederen”.

Een van de mannen plakte zichzelf vast aan het beglaasde kunstwerk, terwijl een andere soep over hem gooide. Een woordvoerder van de Nederlandse politie zei donderdag dat de drie mannen de Belgische nationaliteit hebben. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Een van hen is Wouter M., die eerder klimaatacties in België hield. Hij verstoorde eerder al de Ronde van Vlaanderen door het parcours op te rennen tijdens de eindsprint. Op beelden was te zien dat M. degene was die zich vastplakte aan het beglaasde schilderij.

Het schilderij hangt ondertussen opnieuw op zijn vaste plek in het museum Het Mauritshuis in Den Haag. “We zijn ontzettend dankbaar dat het Meisje onbeschadigd is gebleven en zo snel weer op haar vertrouwde plek hangt. Zodat onze bezoekers van over de hele wereld haar weer kunnen bewonderen”, aldus museumdirecteur Martine Gosselink. Het werk van Vermeer is onderzocht in het restauratieatelier van het museum. Daar werd definitief geen schade aan het beroemde werk zelf vastgesteld.