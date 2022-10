Zizou Bergs is hersteld van buikspierblessure

Zizou Bergs (ATP 139) is opnieuw fit en zal volgende week deelnemen aan het Challengertoernooi in het Italiaanse Bergamo (hardcourt/45.730 euro). Dat maakte Koen Bergs, de vader van Zizou Bergs, vrijdag bekend in een bericht op Twitter.

“Opwindend nieuws”, postte Koen Bergs. “Zizou Bergs is terug van weggeweest. Hij kreeg vandaag van de medische staf een formele GO. Bergamo, we komen eraan.”

Bergs moest vorige week forfait geven voor de European Open, het ATP-toernooi in de Lotto Arena in Antwerpen, door een scheurtje in de buikspieren. Dat liep hij vorige maand op tijdens het ATP-toernooi in het Franse Metz. Hij werd in Antwerpen op de hoofdtabel vervangen door de zeventienjarige Gilles Arnaud Bailly (ATP 1189).