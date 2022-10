Onze tv-tips: een mantelzorger, een voetbaltrainer en een circusfreak

Our Friend

Een, za, 22.20u

Een waargebeurd verhaal over een Amerikaans gezin dat stevig onder druk komt te staan wanneer de moeder des huizes, vertolkt door Dakota Johnson, terminaal ziek is en nog maar enkele maanden te leven heeft. Hun beste vriend zet zijn leven tijdelijk stop om het gezin bij te stellen. Een zeer emotioneel eerbetoon aan de talloze mantelzorgers die dierbaren willen helpen.

Sterren op het Doek

NPO2, za, 20.35u

Start van het veertiende seizoen waarin bekende Nederlanders door schilders worden vereeuwigd terwijl de presentator met hen een dieptegesprek voert. Zaterdag is voetbaltrainer Ronald Koeman te gast. Hij vertelt openhartig over zijn teleurstelling bij Barcelona, zijn gezondheidsproblemen en hoe het verder moet met zijn carrière. En dan is het uitkijken naar het resultaat van het schilders.

The Greatest Showman

VTM3, za, 20.35u

Een film die nooit gaat vervelen. Hugh Jackman kruipt in dit biografische musical drama in de huid van een jonge kerel die beroemd wil worden. Hij stort zich op de showbusiness en ontpopt zich tot een visionaire zakenman die zijn eigen circusspektakel uit de grond stampt. Een film over de grondlegger van het moderne circus, met een schitterende cast en een magische enscenering. (tove)