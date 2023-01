Broer Jeroen Meus overleed aan darmkanker: “Mon heeft Wim nog vastgepakt, gevoeld, kusjes gegeven”

Leuven/Hasselt

Picknick op het kerkhof. Wij spraken met zoontjes Eddie (6), Mon (4) en mama Klara (37), bij het graf van papa Wim. Wim Meus (44) - broer van - overleed op 31 december aan darmkanker. “Mijn papa stierf toen ik elf was. Ik weet dat het goedkomt. Met mij is het ook goed gekomen”, zegt Klara De Wilde. Vanaf 25 januari praat broer Jeroen Meus openhartig over het overlijden van zijn broer in VRT-programma ‘Dagen zonder broer’. Er verschijnen drie afleveringen waarin hij het thema van rouwen verkent.