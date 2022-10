Deze vijf wedstrijden mag u dit weekend niet missen: Romelu Lukaku hoopt op eerste basisplaats, Duivels duel op zaterdagmiddag

Duivels duel op zaterdagmiddag

“Kevin De Bruyne is nog niet in topvorm”, sprak Pep Guardiola vorig weekend nog. Nog een paar weken om die te pakken te krijgen dus. Te beginnen dit weekend tegen collega-Rode Duivels Dennis Praet, Youri Tielemans, Timothy Castagne én Wout Faes. Die laatste was de voorbije weken in goeie doen bij Leicester City. Na een knappe zeven op negen sluipen de Foxes stilletjes weg uit de degradatiezone. Kunnen ze ook stunten tegen City?

Leicester City-Manchester City (zaterdag 13.30 uur)

Solliciteert Trossard bij Chelsea?

Ook in Brighton komt er later op zaterdag een Belg in actie. Zijn naam: Leandro Trossard. De Seagulls ontvangen zaterdag Chelsea. Voor Graham Potter wordt het een terugkeer naar het oude nest. Trossard wordt sinds de overgang van Potter her en der aan de Blues gelinkt. Zaterdag krijgt hij een ideale gelegenheid om zich nog wat extra in de kijker te spelen.

Brighton-Chelsea (zaterdag 16 uur)

Trossard met zijn ex-trainer Graham Potter. — © AP

Lukaku timmert verder aan zijn vorm

Afgelopen woensdag vierde Romelu Lukaku zijn comeback bij Inter met een doelpunt tegen Viktoria Pilsen. Zaterdag tegen Sampdoria kan hij voor het eerst in de basis beginnen. Big Rom heeft nog vijf wedstrijden om in topvorm te geraken voor het WK.

Inter-Sampdoria (zaterdag 20.45 uur)

Topper van eigen bodem

Een topper van eigen bodem, zij het dan wel in tweede klasse. In de Challenger Pro League nemen RWDM, de derde in de stand, en leider Lierse K. het zondagmiddag tegen elkaar op. De thuisploeg kan bij winst naar de kop van het klassement springen. Aan een wel erg Belgisch getint Lierse om dat te verhinderen.

RWDM-Lierse K. (zondag 16 uur)

Wout Faes: sterk bezig bij Leicester. — © ISOPIX

Spaanse subtoppers proberen in het zog van de groten te blijven

Negenhonderd kilometer van elkaar verwijderd op de kaart, maar amper twee puntjes in de stand. Met Real Sociedad en Real Betis nemen zondagavond de nummer vier en vijf in La Liga het tegen elkaar op. Atletico Madrid, derde met een puntje meer dan Real Sociedad, voelt de hete adem van de subtoppers in de nek.

Real Sociedad-Real Betis (zondag om 21 uur)