GEPROEFD. In hoeve van zoon Kriekels eet je oma’s keuken in een sprookjesachtig interieur

Zoek je een ongecompliceerde retrokeuken in een nostalgisch, Anton Pieck-decor? Dan is De Windmolen in hartje Hasselt zeker een bezoekje waard. De kersverse eigenaars van de hoeve zijn alvast geen onbekenden.

Een landkaart van België die ooit in een klaslokaal hing, een slagershakblok, een pijpenrek, een buffetpiano, een potkachel, een brede schouw met een reproductie van een schilderij van Bruegel, tafellakens met vichyruitjes … Je komt ogen tekort als je de oudste beschermde hoeve in de Hasseltse binnenstad betreedt. Dit charmante rariteitenkabinet is in de hedendaagse horeca steeds zeldzamer. Toen de vorige eigenaar besloot om in Catalonië een B&B te openen, hoefden Bram Kriekels (30) en zijn echtgenote Liza Cornelissen (29) geen eeuwigheid na te denken om het eethuis over te nemen.

Zij is burgerlijk ingenieur-architect, hij teelt in zijn CSA-tuin - oftewel community supported agriculture - De Kriekelaer biologische groenten. Omdat Liza tijdens haar volledige studieperiode elke zondag in De Windmolen werkte en Bram zijn korteketenverhaal kon doortrekken in het restaurant, zagen ze het horeca-avontuur helemaal zitten. De kokkin bleef aan boord, maar het menu werd lichtjes aangepast.

© Luc Daelemans

Wij trokken er op een zonnige herfstdag naartoe en hadden vooraf al eens gekeken op de website. De keuze was snel gemaakt: stoofpot van konijn met trappist Rochefort 10°, wortelen, pruimen en kroketten, want we wilden weleens vergelijken met een gelijkaardig gerecht uit de straffe keuken van onze oma. Helaas, geen konijn die dag. “Maar de balletjes in tomatensaus zijn ook heel lekker”, adviseerde Liza. En inderdaad, we proefden een licht gekruide, fijne saus en de balletjes waren comme il faut: stevig, toch voldoende sappig en mals. Je proefde meteen dat de chef uitstekend vlees gebruikte. De portie – vijf stuks – was erg royaal. Voor 16,50 euro krijg je lang niet overal dezelfde kwantiteit en kwaliteit.

Vooraf kozen we voor een witloofrolletje met serranoham en roquefortsaus (7 euro), een variant op een Vlaamse klassieker. Lekker, maar door het gebruik van blauwschimmelkaas wel heel intens van smaak. Hier moet je geen twee stuks van eten, want dan blijft er te weinig appetijt over voor het hoofdgerecht.

© Luc Daelemans

Conclusie: verwacht in De Windmolen geen haute cuisine, maar als je houdt van grootmoeders keuken, dan is dit een aan te bevelen adres. En niet onbelangrijk: de prijzen zijn erg democratisch.

Waarom hier uit eten?

1. Wijnkaart met zeer aantrekkelijke prijzen, al vanaf 16 euro per fles. Je kan ook een karafje van 2 dl bestellen. Wij kozen voor een 100% granatxa blanca van het Spaanse domein Els Costums (7 euro). Correcte wijn voor die prijs.

2. De wijnen op de kaart kan je ook kopen om mee te nemen. De nieuwe uitbaters namen niet alleen het restaurant over, maar ook de wijnhandel van Luc Bollen. Ze importeren rechtstreeks uit Frankrijk, Spanje en Portugal.

© Luc Daelemans

3. Elke dinsdag en vrijdag van 14 tot 17 uur biedt Bram Kriekels zijn biologische groenten te koop aan in De Windmolen. Op de lijst staan onder meer komkommers, slavariëteiten, paprika’s, tomaten, paddenstoelen en aubergines.

Casterstraat 46 in Hasselt. Open: ma, di en za 11-23 uur, di en zo 14-23 uur. Info: www.restaurantdewindmolen.be en 011/22.31.63