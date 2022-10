Jade Smits grijpt naast finale 50 meter rugslag in Toronto

Jade Smits heeft zich vrijdag op de wereldbekermanche kortebaanzwemmen in het Canadese Toronto niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50 meter rugslag. Smits eindigde in haar reeks als zesde, goed voor de negentiende totaaltijd.

De zwemster van BRABO, die sinds juli een persoonlijke toptijd heeft van 27.79, klokte 28.11 in de tweede van vier reeksen. Smits eindigde hiermee in totaal als negentiende van de 37 deelneemsters maar alleen de top acht kwalificeerde zich voor de finale, die vrijdagavond (lokale tijd) in Toronto op de planning staat.

Roos Vanotterdijk verbeterde onlangs het Belgische record voor de afstand tot een tijd van 27.27 en wiste daarmee de chrono van Jasmijn Verhaegen uit, die tien jaar geleden op 25 november 2012 in Chartres 27.62 klokte.

De 21-jarige Smits is de enige Belgische vertegenwoordigster in Toronto deze week. Ze komt nog in actie op de 100 en 200 meter rugslag, respectievelijk zaterdag en zondag.

Vorige week in Berlijn, op de eerste WB-manche, stelde Vanotterdijk tot twee keer toe het Belgische record op de 100 meter wisselslag scherper tot uiteindelijk 59.34. De derde en laatste WB-manche staat van 3 tot en met 5 november op de planning in het Amerikaanse Indianapolis. Daarna storten de zwemmers en zwemsters zich op hun voorbereiding op de Wereldkampioenschappen kortebaan, die van 13 tot en met 18 december in het Australische Melbourne zullen plaatsvinden.