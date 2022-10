In de reeks ‘Barbaren’ spreken de Romeinen Latijn, naargelang hun rang= een officier spreekt ‘literairder’ Latijn dan een voetsoldaat. — © Netflix

Een dode taal tot leven wekken in een film of serie: de makers van Barbaren, over de opstand van de Germanen tegen de Romeinse bezetter, durfden het aan. Hoe slaagden ze daarin?