“Kanye West is gefascineerd en geobsedeerd door Adolf Hitler”

Een zakenman die voor West werkte vertelde aan CNN dat de rapper een vijandige werkomgeving creëerde, deels door zijn “obsessie” voor Hitler. “Hij prees Hitler door te zeggen hoe ongelooflijk het was dat hij zoveel macht kon vergaren en sprak over alle geweldige dingen die hij en de nazipartij voor het Duitse volk hadden bereikt.”

Volgens de man sprak West openlijk over het lezen van Mein Kampf en sprak hij zijn adoratie uit voor het gebruik van propaganda door de nazi’s en Hitler. De mensen rondom de rapper zouden “volledig op de hoogte” geweest zijn van Wests interesse in Hitler. Vier bronnen bevestigden ook aan CNN dat de rapper ooit voorgesteld had om een album ‘Hitler’ te noemen. Later werd dat album in 2018 uitgebracht onder de naam ‘Ye’.

LEES OOK. Waarom iedereen nog zo weinig mogelijk te maken wil hebben met Kanye West

De afgelopen dagen verloor West al verschillende samenwerkingen met commerciële partners na antisemitistische uitspraken in de hiphop-podcast Drink champs. Socialenetwerksites Twitter en Instagram blokkeerden de accounts van de rapper, het modeblad Vogue besloot ook dat West geen deel meer uitmaakt van hun inner circle en modebedrijven Balenciaga, Gap en Adidas zetten hun samenwerking met de voormalige echtgenoot van Kim Kardashian ook al stop.

LEES OOK. Kanye West zegt 2 miljard dollar kwijt te zijn na antisemitische uitspraken

(sgg)