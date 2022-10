Zelfs meedogenloze Tsjetsjeense leider Kadyrov geeft nu zware verliezen in Oekraïne toe, maar zint op wraak

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov kent geen grenzen als het op oorlog voeren aan komt. Onlangs kondigde hij zelfs aan dat hij zijn zonen van 14, 15 en 16 jaar naar de Oekraïense frontlijn zal sturen om daar aan de zijde van de Russen te vechten. Of de tieners daar intussen al effectief zijn, is niet duidelijk. Maar het toont wel aan hoe ver hij wil gaan voor zijn vriend Poetin.

Ramzan Kadyrov, hoofd van de Russische republiek Tsjetsjenië, staat bekend als beenhard. De bloedhond, zoals hij zelfs door zijn eigen troepen wordt genoemd, heeft de reputatie van meest meedogenloze strijder in Poetins oorlog. Zijn troepen zijn in deze oorlog al beschuldigd van de gruwelijkste oorlogsmisdaden. Van marteling en verkrachting tot barbaarse moorden. Niet alleen op militairen. Ook op vrouwen en kinderen. Een onafhankelijke waarnemer gebruikte zelfs het woord ‘beestachtig’ om te beschrijven hoe de Tsjetsjeense troepen zich tot nu toe gedroegen in Oekraïne. En het kan nog erger. Of eerder, het wordt nog erger. Dat heeft hij zelf aangekondigd.

Kadyrov, door vriend Poetin tot kolonel-generaal gepromoveerd, heeft voor het eerst toegegeven dat zijn troepen zware verliezen hebben geleden bij mortier-aanvallen door het Oekraïense leger. Zijn troepen zouden in de val zijn gelokt.

“23 strijders zijn overleden en 58 zijn gewond”, schrijft Kadyrov donderdagavond op zijn Telegram-kanaal. Eerder deze week bevestigden Oekraïense bronnen al dat ze een militaire eenheid uit Tsjetsjenië konden onderscheppen op hun grondgebied in de zuidelijke regio Cherson. Of ze gevangen werden genomen of gedood, weigerde Kiev te zeggen.

Wraak

Rusland heeft nochtans niet de gewoonte om precieze cijfers te geven over hun eigen verliezen. Dat Kadyrov dat in dit geval wel doet, kan zijn omdat Oekraïne eerder al over nog meer slachtoffers sprak.

Kadyrov zint nu op wraak. Voor hem zijn deze verliezen alleen maar een motivatie, zegt hij, om nog harder toe te slaan en nog meer Tsjetsjeense soldaten naar het front te sturen. Eerder riep hij ook al op om kernwapens te gebruiken tegen Oekraïne.