Italiaanse ploegmaat van Evenepoel vertelt over de eerste ontmoeting met de wereldkampioen: “Zoveel vertrouwen verwacht je niet van een jongeman”

Remco Evenepoel is al meer dan een maand de trotse wereldkampioen op de weg bij de elite en nog steeds gaat onze landgenoot vlot over de tongen met zijn prestaties. Zo ook bij zijn Italiaanse ploegmaat Andrea Bagioli, met wie Evenepoel al drie jaar samen rijdt bij Quick-Step Alpha Vinyl. “Hij maakte al indruk op me vanaf de eerste keer dat ik hem ontmoette”, aldus Bagioli bij TuttoBiciWeb.

“Of ik verwacht had dat hij wereldkampioen zou worden? Eerlijk gezegd, niet neen. Ik was er wel zeker van dat hij zou proberen te anticiperen op aanvallen, maar dat hij het einde helemaal alleen zou halen, zag ik niet aankomen”, vertelt de 23-jarige Italiaan, die de grote kracht van Evenepoel uit de doeken doet. “Zijn onuitputtelijke motor. Dat maakt je leven al makkelijker. Als je weet dat je de vaardigheden hebt om dingen te doen waar de meesten van het team van zouden dromen, is alles gemakkelijker. Bovendien is hij zeer overtuigd van zijn middelen. Het maakte indruk op me toen ik, zodra hij in het team kwam, zag hoe hij zich gedroeg. Je kon zien dat hij uit het voetbal kwam. Hij had vanaf het begin duidelijke ideeën en deed nooit iets om dat te verbergen, zelfs niet tegenover meer ervaren teamgenoten. Zoveel vertrouwen verwacht je niet van een jongeman.”

“Ik raak misschien niet zo opgewonden als een fan voor de tv, maar zelfs de meest strijdlustige coureur moet toegeven dat Evenepoel op die dag in Wollongong de sterkste was en degene die in de beste situatie verkeerde om zijn volledige potentieel te benutten. En als het aan de buitenkant lijkt alsof hij gemakkelijk won, verzeker ik je dat dat niet zo was. Hij heeft er voor moeten zweten en hij verdiende het”, gaat Bagioli verder bij TuttoBiciWeb.

Omgaan met de druk

“Het zal voor Evenepoel niet makkelijk zijn om met alle aandacht om te gaan die hem te wachten staat, zoals Vingegaard na zijn succes in de Tour de France. Maar in tegenstelling tot Jonas is hij al gewend om in het middelpunt van de belangstelling te staan.”

“Al toen hij als junior de regenboogtrui won, herinner ik me dat tv en journalisten buiten de school van zijn verloofde stonden om haar te interviewen, dus hij en zijn naasten zijn al getraind om ook met de mediadruk om te gaan. Het zal verder toenemen, maar ik durf te wedden dat hij het aankan. Hij weet hoe hij zich moet blijven concentreren op zijn doelen en hij maakt deel uit van een team dat weet hoe je een wereldkampioen moet behandelen”, doelt Bagioli op het verleden met tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe.