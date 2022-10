‘Blind Getrouwd’ zoekt deelnemers voor nieuw seizoen: inschrijvingen zijn geopend

Kiezen Dziubi en Brecht ook na het experiment nog voor elkaar? Vinden Christiaan en Jana tijd voor elkaar tussen hun (avond)shiften? We moeten nog even wachten om te weten te komen hoeveel kandidaten van Blind Getrouwd hun trouwring blijven dragen en hoeveel huwelijken eindigen in een scheiding. Maar bij VTM kijken ze al vooruit en zijn ze begonnen aan de voorbereidingen van een nieuw seizoen. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven voor het liefdesexperiment. De oproep luidt: Ben jij 25 jaar of ouder en heb je de ware nog niet gevonden? Voel je desondanks toch huwelijkskriebels? En wil jij je op basis van de wetenschap laten matchen door een team van experten? Meld je dan nu aan via vtm.be/blind-getrouwd/schrijf-je-in-voor-blind-getrouwd voor dit unieke relatie-experiment! (nco)