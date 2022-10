Vorige donderdag nodigde Roberto Martinez een selectie Rode Duivels-watchers uit in de Sky Lounge van het nagelnieuwe bondsgebouw. We polsten de 49-jarige Spanjaard naar zijn WK-selectie, de fitheid van Lukaku, de kansen van Heynen en de concurrentie tussen Hazard en Trossard. Martinez had er zin in. “Vraag maar raak!”