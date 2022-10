Wolke Janssens ging van bankzitter naar sterkhouder bij STVV: “Harde werk wordt eindelijk beloond”

Ook zaterdag in Westerlo wordt Wolke Janssens opnieuw aan de aftrap verwacht bij STVV. De 27-jarige verdediger uit Peer verzamelde dit seizoen al meer speelminuten dan in de voorbije twee seizoenen samen. “Ik krijg nu voluit mijn kans en dat spiegelt zich af in mijn prestaties”, sprak Janssens vrijdagmiddag op de persconferentie van de Kanaries.

Behoudens een acute blessure zal Wolke Janssens in het Kuipje voor de elfde wedstrijd op rij aan de aftrap staan bij de Kanaries. Als rechtse pion in de geel-blauwe driemansdefensie is hij in zijn zevende seizoen bij STVV uitgegroeid tot een steunpilaar, eentje die er altijd voor gaat en die duidelijk stappen heeft gezet in het secuur verdedigen. En zeggen dat de Perenaar afgelopen zomer nog aan vertrekken dacht…

“Tja, toen was de situatie ook wel anders dan nu”, vertelt Janssens, wiens contract in juni afloopt. “Ik kwam vorig seizoen amper aan spelen toe en ik voelde dat ik, gezien mijn leeftijd, niet nog eens zo’n seizoen kon verliezen. Intussen heb ik al in elke wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Ik heb lang op mijn kans moeten wachten maar ik ben altijd hard blijven werken. Het doet deugd dat dat nu eindelijk beloond wordt.”

© Isosport

Automatismen

Het grote verschil met de voorbije seizoenen is dat de omgeschoolde verdediger nu niet langer moet depanneren op verschillende posities, zo denkt Janssens er zelf over: “Ik heb mijn plaats gevonden als centrale verdediger. Op die positie zijn ervaring en automatismen heel belangrijk. Die krijg je enkel door veel te spelen en door ook telkens met dezelfde jongens te spelen. Die mogelijkheid heb ik gekregen en het resultaat kan je wel zien in mijn prestaties, denk ik.”

Zaterdag tegen Westerlo krijgt Janssens de opdracht om het aanvallende geweld van de thuisploeg af te stoppen. Westerlo scoorde dit seizoen al 25 keer, tien keer meer dan de Kanaries. “De ploeg doet het goed en dat verrast me eigenlijk niet, want de voorbije jaren deden de ploegen die uit 1B kwamen het altijd goed. Westerlo brengt aanvallend en verzorgd voetbal, ook bij het uitverdedigen. Maar we kennen hun zwakke punten. Het is aan ons om die uit te buiten.”