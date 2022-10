“Voor welk lichaamsdeel moet ik gaan?”: Zoekgeschiedenis van vrouw die partner met bijl vermoordde, spreekt boekdelen

Een Australische vrouw moet voor de rechtbank verschijnen nadat ze haar man vermoordde met een bijl. De vrouw had die bijl eerder op de dag gekocht en op het internet gezocht hoe ze hem best zou doden.

De relatie tussen de 34-jarige beschuldigde en haar partner zat al een tijd niet goed. Hij had al drie veroordelingen voor geweldpleging tegenover haar op zijn naam staan en zij had een straatverbod en mocht dus niet meer in de buurt van haar partner komen. Dat straatverbod had ze gekregen nadat haar partner had verklaard dat zij hem gestoken had met een vleesmes.

Ondanks het straatverbod probeerde ze op de bewuste avond meermaals met hem in contact te komen. De vrouw zou haar voormalige partner verschillende sms’jes gestuurd hebben waarin ze beweerde dat haar man seks had met een andere persoon en belde hem meermaals tussen 5.30 uur ’s morgens en 1 uur ’s middags.

Later op de dag nam ze een taxi naar het centrum en stapte uit om een bijl te kopen. Ze vroeg de taxibestuurder om even te wachten en zette daarna haar tocht verder. Ze stuurde nog enkele sms’jes waarin ze schreef: “Jullie horen misschien iets op het nieuws, misschien zit ik in de gevangenis, ik kan er niet meer tegen.”

Haar voormalige partner lag op het moment van de feiten in de zetel en keek naar iets op zijn iPad. Later werd vastgesteld dat hij meerdere ‘hakwonden’ had aan het hoofd en overleden was. De vrouw ging die avond zelf nog naar het politiekantoor en bekende de moord. Maar ze vertelde ook dat haar partner een mes bij had. Dat bleek gelogen te zijn.

In de maand voordien had de vrouw, volgens gerechtelijke documenten, meermaals opgezocht hoe ze iemand moest vermoorden: “Iemand vermoorden met een bijl welk deel van het lichaam moet je pakken” of “kan je iemand doden met kokend heet water” en “is het heel gemakkelijk iemand te doden met een bijl.”

De vrouw pleitte voor de rechtbank schuldig en moet vrijdag voor de rechter verschijnen.

