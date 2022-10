Charlotte de Witte opnieuw beste techno-dj ter wereld (en sterkste scorende vrouw)

In de algemene top 100 van DJ Mag staat De Witte op de veertiende plaats. Geen vrouw doet beter. Gevolg is wel dat de volledige top 10 uitsluitend uit mannen bestaat. De Nederlander Martin Garrix is voor de vierde keer uitgeroepen tot beste dj ter wereld. David Guetta pakt het zilver en de Belgische broers Dimitri Vegas & Like Mike moeten tevreden zijn met een derde plek. Het duo won al twee keer, in 2015 en 2019, en is dit jaar gekroond tot beste dj-groep. In totaal stemden 1,3 miljoen mensen uit 243 landen op hun favoriete dj’s.

Charlotte de Witte mag zich een jaar lang de beste techno-dj (én de beste vrouwelijke dj) ter wereld noemen. — © RR

De Witte reageert enthousiast op haar prestatie. “Het is een absolute eer om al drie jaar op rij gekozen te worden als beste techno-dj. Maar dat ik ook de hoogst genoteerde vrouw ben in de algemene top 100 is echt speciaal. Ik neem het zeker niet als vanzelfsprekend.”

Niet toevallig kondigt De Witte gelijktijdig haar tweede editie van KNTXT aan in Gent. Afgelopen april speelde ze al eens een set van 10 uur in Flanders Expo, voor 20.000 bezoekers. Volgend jaar, op 4 februari, neemt ze voor ‘KNTXT Konnected’ een resem gasten mee naar haar thuisstad.

