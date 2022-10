Red Bull kent verdict: 7 miljoen boete en 10 procent minder in windtunnel

Het gaat om een minnelijke schikking die de FIA heeft voorgesteld en die Red Bull na onderhandelingen heeft aanvaard. Beroep is niet meer mogelijk. Red Bull Racing heeft volgens een audit van de FIA 1,8 miljoen dollar meer uitgegeven dan de budget cap, die in 2021 op 145 miljoen dollar lag. Door een schikking te treffen vermijden beide partijen een juridische procedure die negen maanden had kunnen duren.

Red Bull moet 7 miljoen betalen, maar dat is voor het topteam niet onoverkomelijk; in de jaren voor het budgetplafond gaf het veel meer uit. Zwaarder is de straf dat het tien procent minder in de windtunnel mag doorbrengen. De nieuwe F1-regels bepalen al dat de succesvolste teams het jaar nadien minder uren in de tunnel mogen werken. Als constructeurskampioen krijgt Red Bull volgend jaar de kortste tijd toegemeten. Nu gaat er dus nog tien procent af. Dat heeft onvermijdelijk een weerslag op de aerodynamische ontwikkeling van de auto van 2023, en zelfs van het jaar nadien.

De FIA hield er in het verdict rekening mee dat dit het eerste jaar van de budget cap was, met onvermijdelijk veel onduidelijkheid in de regels. “Red Bull Racing is in overtreding gevonden”, zegt de federatie. “Maar we erkennen dat het heeft meegewerkt doorheen heel het proces en altijd tijdig bijkomende informatie en bewijzen heeft voorgelegd als we daarom vroegen. Er is geen enkel vermoeden of bewijs dat RBR met slechte bedoelingen, oneerlijk of frauduleus heeft willen handelen. In die omstandigheden hebben we RBR een ABA (Accepted Breach Agreement of minnelijke schikking, nvdr) aangeboden om de zaak op te lossen. Dat voorstel is aanvaard.”

Red Bull reageert later op de dag op de schikking.