“Zing als je de stress uit je lijf wil krijgen”: zing net als Evy Gruyaert dagelijks mee met je favoriete nummers

Wist je dat ook zingen stofjes gelukshormoon vrijmaakt in je hersenen? In haar nieuwe boek Start to feel great geeft Evy Gruyaert tal van tips en tricks, waarvoor ze de nodige kennis haalt bij experten. Voor Billie deelt ze haar wijsheid. In week zeven, “Sing to feel great”, vertelt ze hoe zingen kan werken als een instant stressverlichter. “Zingen maakt je vrij en de trilling geeft je lijf een inwendige massage.”

“Ik hou erg veel van zingen en doe dat ook vaak. En nee, niet alleen onder de douche! Het is een instant stressverlichter voor mij. Dat blijkt overigens ook echt zo te zijn. Diverse studies tonen namelijk aan dat zingen ontspannend werkt. Britse onderzoekers testten hoeveel cortisol, het stresshormoon, er in het speeksel van hun proefpersonen zat voor en na het zingen. Wat bleek: na het zingen waren de cortisolniveaus lager. Zowel wanneer ze solo zongen als wanneer ze in groep zongen. Ja, zingen is dus gezond. Iets wat ik nog extra mocht ervaren dankzij mijn man Frederik. Hij weet altijd de meest attente cadeaus te bedenken en deed me op een dag een tienbeurtenkaart zangcoaching cadeau bij Tiffany Veys van Mind the voice, die me heel veel bijleerde over wat je stem (goed) gebruiken kan doen.”

“Zingen maakt ook stofjes gelukshormoon vrij in je hersenen. Zet je favoriete nummer aan op je Spotifylijst en zing mee. Doe dat dagelijks enkele minuten en je zal voelen dat je positiever in het leven staat. Zingen maakt je vrij, brengt je ademhaling onder controle en de trilling van de klanken geeft je lijf een inwendige massage. Hoeveel meer redenen heb je nog nodig om te starten met zingen? En ja, laat jezelf toe om vals te zingen en het niet perfect te doen. Dat zal ervoor zorgen dat je ook naast het zingen jezelf meer zal accepteren en perfectionisme kan loslaten. Zingen leert je met de stroom mee te gaan en te beseffen dat je ook eens mindere dagen hebt.”

“In het boek vertel ik dat het verlengen van je uitademhaling een goed trucje is om te ontspannen. Daardoor wordt je parasympathische zenuwstelsel geactiveerd, de rempedaal van je lichaam die zorgt voor rest and digest. Je hartslag zal dalen, en hart en brein gaan via de nervus vagus − of zwervende zenuw − met elkaar in verbinding. Ze geven elkaar het signaal dat alles oké is. Weg adrenalinerush, weg fight/flight/freeze en stressgevoelens. Welkom zen! Maar ook zingen is een goede manier om deze belangrijke zenuw te stimuleren. Dat komt doordat je stembanden een aftakking zijn van de zwervende zenuw. Door te zingen, prikkel je dus de nervus vagus en zorg je dat je zenuwstelsel tot rust komt. Zing dus als je stress uit je lijf wil krijgen!”

Meer lezen?Start to feel great, Evy Gruyaert, bij Uitgeverij Pelckmans, koop je hier.