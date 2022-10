Millie Bobby Brown op de première van ‘Enola Holmes 2’ — © Variety via Getty Images

Waar ze vroeger niet groot en kleurrijk genoeg konden zijn, is het tegenwoordig al subtiliteit wat de klok slaat op gebied van tattoo’s. Millie Bobby Brown toonde ons op de rode loper van de première van ‘Enola Holmes 2’ het goede voorbeeld met haar vier kleine kribbels en ze is lang niet de enige celeb die kiest voor klein en subtiel in plaats van groot en opvallend.