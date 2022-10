“Heb ik corona of zou het griep zijn?” Dat vragen veel mensen met griepachtige symptomen zich af. Om snel uitsluitsel te krijgen, is er voortaan een 4-in-1-sneltest op de Belgische markt. Die toont aan of je corona, influenza A of B, of RSV hebt. “Geen slecht idee”, vindt viroloog Marc Van Ranst. “Maar voor kleine kinderen zou ik het afraden.”