Vul je wishlist maar aan: dit zijn tien nieuwe Limburgse adresjes voor foodies

Zin in Griekse mezze, vegan pancakes of een heerlijke brunch met zelfgemaakte scones? Limburg is weer heel wat lekkere adresjes rijker. Aan alle foodies: zet deze culinaire nieuwkomers alvast op je lijstje.

1. Otoro in Hasselt

Pajtim Bajrami, de voormalige chef van De Stadt van Luijck in Sint-Truiden, staat sinds oktober achter de kookpotten van zijn eigen restaurant in Hasselt. Otoro - de naam van de zaak - staat voor het lekkerste en meest exclusieve deel van de tonijn. Met zijn hoogstaande gerechten in een modern-Franse stijl met Oosterse accenten hoopt Patjim snel een ster in de wacht te slepen. Dat belooft!

Otoro, Luikersteenweg 366 in Hasselt. Open van vrij t.e.m. di om 12 en om 19 uur (za alleen om 19 uur). Info: www.restotoro.be

2. Balena Osteria in Genk

Het populaire La Posta is niet meer, maar gelukkig kreeg de Genkse Vennestraat een waardige vervanger. Bij Balena Osteria tovert een cheffenduo met Italiaanse en Franse roots verfijnde vis- en pastagerechten op je bord: van pasta met truffel tot oesters en kreeft. Na het diner galmt de Italiaanse muziek door de boxen en draait de cocktailbar op volle toeren.

Balena Osteria, Vennestraat 185 in Genk. Open van 12 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 00 uur. Za enkel van 17.30 tot 00 uur. Ma gesloten. Info: www.balenaosteria.be

3. Enigma in Hasselt

Tzatziki, calamaris of auberginerolletjes, het smaakt nergens zo lekker als in Griekenland zou je denken. Behalve dan bij Enigma in Hasselt, waar de Griekse George in de keuken staat. De chef-kok verhuisde naar België voor zijn grote liefde Hannah. Samen baten ze de zaak uit. Naast Griekse mezze serveert het koppel ook vlees, vis en salades. Op de wijnkaart vind je uitsluitend Griekse druiven.

Enigma, Persoonstraat 14 in Hasselt. Open van vrij t.e.m. ma van 12 tot 22 uur en wo en do van 17 tot 22 uur. Info: www.facebook.com/enigmahasselt

4. De Windmolen in Hasselt

Boer Bram en zijn vrouw Liza hebben een duidelijke visie: bij De Windmolen in Hasselt staan uitsluitend natuurlijke en eerlijke producten op het menu. Zowel groenten als vlees komen rechtstreeks van bij de lokale boer op je bord terecht en dat proef je. Van balletjes in tomatensaus tot tapas, het koppel serveert klassiekers geïnspireerd door de Belgische, Spaanse en Franse keuken.

De Windmolen, Casterstraat 46 in Hasselt. Open op ma, vrij en za van 11 tot 23 uur en op di en zo van 14 tot 23 uur. Info: www.restaurantdewindmolen.be

5. BarDaph in Hasselt

Een frisse smoothie, homemade iced tea, toast avocado of huisgemaakt gebak? Bij het nieuwe zaakje BarDaph op de Hasseltse Botermarkt kan je uitgebreid ontbijten, lunchen en desserten. En dat de héle dag door.

BarDaph, Botermarkt 22 in Hasselt. Open van di tot za van 9u30 tot 17 uur. Ma, zo en feestdagen gesloten. Info: www.bardaph.be

6. Brunch a Lotte in Hasselt

Homemade scones, bagels, American pancakes en vegan drankjes. Voorheen leverde Charlotte Vanaken ontbijt- en brunchmanden aan huis, maar sinds kort kan je al haar lekkere creaties komen proeven in haar fleurige zaakje in Hasselt. All day breakfast! Wat wil je nog meer?

Brunch a Lotte, Lombaardstraat 18 in Hasselt. Open van wo t.e.m. za van 9 tot 17 uur. Op zo open van 9.30 tot 14 uur. Info: www.brunchalotte.be

7. Petrel in Maaseik

Spareribs, vol-au-vent of vitello tonnato. Voor klassiekers met een creatieve twist zit je goed bij Petrel in Maaseik. Na een rondreis door Australië besloten Maaseikenaren Michael en Julie, die al heel wat horeca-ervaring op zak hebben, om hun grote droom waar te maken: het openen van een eigen brasserie.

Petrel, Markt 16/2 in Maaseik. Doorlopend open van 11.30 tot 22.30 uur, behalve op di en wo. Info: www.petrel.be

8. Soft in Beringen

Wil je graag kennismaken met de vegan keuken? Daarvoor moet je in de Beringse Lutgart-site zijn, waar veganist Shauni Nuyts zopas de nieuwe brunch- en lunchbar Soft opende. In dit gezellige zaakje eet je volledig plantaardig, van pancakes en toast tot poké bowls en zelfs vegan mac ’n cheese.

Soft, Stadswal 14 in Beringen. Open van wo t.e.m. zo van 10 tot 17 uur. Info: www.softplantbased.be

9. Choc-Coffee in Hasselt

Van de bouwsector naar de horeca. Collega’s Davy Boes en Stijn Broux wagen de sprong. Samen richtten ze in de Hasseltse Maastrichterstraat de koffiebar Choc-Coffee op. Daar serveert Davy niet alleen alle soorten koffie, maar ook ontbijt, zelfgemaakte pannenkoeken, wijn, bier en takeaway in duurzame verpakking. Leuk weetje: in dit zaakje kan je ook terecht om gezellig te telewerken.

Choc-Coffee, Maastrichterstraat 93 in Hasselt. Open van ma t.e.m. za van 8 tot 18 uur. Info: www.choc-coffee.be

10. Ross in Hasselt

Sinds oktober kan je weer genieten van de smaakbommetjes van Glenn Ross in het vernieuwde Rosch. Hij gaat nu verder zonder Nicole Schellekens en doopt het restaurant met een nieuwe naam: die van hemzelf. Wat niet verandert, is de eclectische keuken met wereldse invloeden. Van Japans geïnspireerde hamachi tot oesters in een verrassend jasje, chef Ross zweert nog steeds bij verse en seizoensgebonden producten van topkwaliteit.

Ross, Dorpsstraat 34 in Hasselt. Open op ma, di, do en vrij. Lunch van 12 tot 13 uur, diner van 18.30 tot 19.30 uur. Info: www.rosshasselt.be

