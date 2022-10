Mbaye Leye wil opnieuw de draad oppikken na uitschuiver in Oostende: “Moeten opnieuw reeksje neerzetten”

De late goal van KVO’er David Atanga luidde vorige zondag een pijnlijke uitnederlaag in voor Essevee. Mbaye Leye rekent er op dat zijn team ook nu weer over de nodige mentale kracht beschikt om deze opdoffer te verwerken: “Het elan is nu niet gebroken hoor. Ik vind het super hoe deze groep ook in de moeilijke momenten vol goede moed blijft verder werken. Na Kortrijk en Anderlecht was er evenmin sprake van euforie.”

“Na die pijnlijke nederlaag in Oostende hebben we een typische week gehad, die je altijd hebt na een nederlaag. We hebben de draad opnieuw opgepikt en zeer solidair gewerkt”, opende Mbaye Leye zijn traditionele persbabbel. “Dit seizoen moeten we meer dan ooit positief blijven en keer op keer één geheel trachten vormen. Op die goede basis verder gaan dus. Natuurlijk maak je soms wel eens fouten, die moet je dan analyseren.”

Toch toont de coach van Zulte Waregem zich ook een grote optimist: “Er was heus wel meer positief dan negatief te melden”, aldus Leye die anderzijds ook wel erkent dat zijn team zichzelf in de vernieling speelde aan zee. “We speelden een prima match: we monopoliseerden het balbezit en behalve in die slotfase gaven we amper kansen weg. In de 45e minuut leden we een eerste keer balverlies en daar uit incasseerden we meteen ook een goal.”

“Na rust was het niet anders: Oostende was amper gevaarlijk, terwijl wij wel kansen hadden. Voor Kortrijk en Anderlecht kampten we ook al met die efficiëntie. De Union toonde ons hoe het wel moet tegen Oostende”, aldus Leye die al gauw weer een positieve invalshoek vond: “Ons spel stemde me wel tevreden. Bovendien speelden we met een overtuigende driemansdefensie tegen een offensief ingesteld Oostende. Het enige negatieve waren de twee foutjes die ons duur te staan kwamen.”

Een nederlaag hoeft evenwel niet altijd te betekenen dat een ploeg al het positieve van de laatste weken overboord gooit: “Het elan is nu niet gebroken hoor”, maakt Leye zich dan ook sterk. “Ik vind het super hoe deze groep ook in de moeilijke momenten vol goede moed blijft verder werken. Na Kortrijk en Anderlecht was er evenmin sprake van euforie. We waren er ons toen dan ook van bewust dat er ons een lang en zwaar seizoen wacht. Die nederlaag in Oostende was toch wel een ontgoocheling voor mij als coach, nu moeten we toch weer een reeksje proberen neer te zetten.”

Genoeg over Oostende. Zaterdagmiddag ontvangt Essevee immers Standard, de revelatie van de voorbije weken: “Voor mij is dit geen speciale match”, blijft Leye op de vlakte. “Ik ben zo professioneel als mogelijk. Matchen tegen een ex-club horen er ook bij. Ik woon natuurlijk nog wel in Luik maar er zijn nu ook maar drie punten te winnen. Ik wil gewoon altijd winnen. Als je achtste staat, kun je een extra cachet geven aan zo’n match maar nu telt enkel het resultaat.”

Felicitaties van Bruno Venanzi

“Ik ken natuurlijk wel nog jongens die er spelen”, geeft Leye toch ook wel toe dat een duel tegen de Rouches toch net iets anders is dan een doorsnee partij. “Ik verliet Standard vorig seizoen en heb er nog altijd goede relaties. Bruno Venanzi feliciteerde me zelfs nog na de match tegen Kortrijk. Een match tegen Standard blijft speciaal voor mij maar het is Zulte Waregem – Standard en niet Mbaye Leye – Standard. Dat mag je niet uit het oog verliezen.”

De partij tegen Standard is meteen ook de eerste van het finale drieluik vooraleer de WK-break zich aandient: “Er resten ons nog drie competitieopdrachten voor de start van het WK. Een concrete doelstelling? Cijfermatig ga ik daar niet te veel op in gaan (lacht) maar we willen elke thuismatch winnen en op verplaatsing pikken we ook waar mogelijk graag iets mee. De rekening maak je zelf maar”, besloot Leye met een knipoog.