Olympisch kampioene Nafi Thiam gaat in zee met nieuwe coach Michael Van der Plaetsen: “Maar ik verhuis niet naar Zuid-Afrika”

Afgelopen donderdag werd Nafi Thiam, met andere medaillewinnaars, ontvangen op het paleis. Ook haar vorige coach, Roger Lespagnard, was uitgenodigd. Thiam maakte dan wel een einde aan de samenwerking maar ze zijn nog in speaking terms. — © BELGA

Dat ze dus andere lucht wilde opsnuiven na veertien jaar – overigens zeer succesvolle – samenwerking met Roger Lespagnard. Maar op ongeveer anderhalf jaar voor Parijs 2024 is Thiam is overtuigd dat ze nóg beter kan en denkt dat nieuwe trainingsprikkels en een verandering van omgeving haar deugd zullen doen. “Een nieuw hoofdstuk”, zo noemt ze het zelf.

Ze kiest dus voor Michael Van der Plaetsen. Dat is iemand met wie ze nog nooit structureel trainde maar hij is wel een bekend gezicht. Michael Van der Plaetsen is de broer van Helena Van der Plaetsen, die samen met Kim Vanderlinden het management vormt van Thiam. Maar vooral heeft hij zijn strepen als meerkampcoach verdiend als coach van zijn jongere broer, Thomas. Thiam kent en vertrouwt hem. Hij viel op de Spelen van Tokio 2021 in toen Lespagnard even niet binnen mocht omdat hij (vals)positief op corona had getest.

Van der Plaetsen is een relatief jonge, moderne coach, die grote kampioenschappen op zijn actief heeft. Hij woont in Zuid-Afrika. Thiam kan in België blijven en af en toe naar Zuid-Afrika – een uitvalsbasis voor veel toppers – trekken. “Ik zal niet naar Zuid-Afrika verhuizen, maar daar een deel van het jaar zijn. Daarnaast zal ik ook in België blijven trainen”, zegt ze daar zelf over.

