Straatracers moeten rijbewijs en auto inleveren in Beringen

De politie heeft vrijdagochtend twee straatracers op heterdaad betrapt op de Kasteletsingel in Beringen. De twee haalden snelheden tot 145 km/uur. Hun rijbewijs werd ingehouden en hun auto in beslag genomen.

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo voerde in de nacht van donderdag op vrijdag controles uit toen een ploeg op de Kasteletsingel een Audi en een Mercedes op het kruispunt van de Nijverheidsstraat langs elkaar voor het rode verkeerslicht zag staan. Toen het verkeerslicht op groen sprong, trokken de chauffeurs op en startte de race. De auto’s halen snelheden tot 145 km/uur. Meer dan dubbel zo snel als de toegelaten 70 km/uur. De twee chauffeurs worden op de Koolmijnlaan aan de kant gezet. Ze zijn hun rijbewijs en hun auto een tijdje kwijt.

Rijbewijzen

De controles gebeurden in Beringen op de Koolmijnlaan, Beverlosesteenweg, Kasteletsingel en Paalsesteenweg en in Tessenderlo op de Industrieweg. Hoge snelheden werden ook vastgesteld op de Paalsesteenweg in Beringen (124 en 121 km/uur) en op de Industrieweg in Tessenderlo (101 km/uur). Er werden nog twee rijbewijs meteen ingetrokken.