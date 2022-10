Buur schiet zware revolver leeg op boom van buurvrouw omdat die te veel blaren verliest

Een 81-jarige bewoner van Beaufays, bij Luik, heeft een nachtje in de cel doorgebracht nadat hij zijn zware Magnum 44 revolver had leeggeschoten op de boom van zijn buurvrouw. “Die verliest dezer dagen zodanig veel blaren, dat ik ze niet allemaal meer kan oprapen”, legde hij de politie uit.

Dat een boom in de herfst zijn blaren verliest, is de natuurlijkste zaak van de wereld en daar kan de 81-jarige man uit Beaufays ook mee leven. Maar de boom van zijn buurvrouw maakt het dezer dagen al te bont, vindt hij. “Ik slaag er gewoon niet meer in om de blaren allemaal op te rapen”, verklaarde hij aan Sudpresse en dat zit hem duidelijk dwars.

Indrukwekkend wapen

In die mate zelfs dat de kranige tachtiger er zondagochtend omstreeks 11 uur niets beter op vond dan een aanslag te plegen op de bewuste boom. Hij diepte de Colt 44 Magnum Anaconda (foto) revolver op die hij, zoals het hoort, in een afgesloten doos bewaart. Hij stopte zes kogels in de trommel van het wapen, stapte naar buiten en schoot zijn revolver leeg op de boom.

De luide knallen zorgden voor paniek in de rustige wijk Aux Grands Champs, de politie was binnen de kortste keren op de hoogte en snelde ter plekke. De bejaarde schutter was daar in eerste instantie niet blij mee en liet zelfs verstaan dat hij wraak zou nemen op de persoon die de politie had verwittigd. Maar even later toonde hij de politiemannen zonder verder tegenstribbelen het wapen, dat hij al terug in zijn doos had gestopt.

Geen ruzie

“Ik heb niemand bedreigd, ik wou ook niemand verwonden, ik wou alleen die boom laten creperen die mij het leven zuur maakt”, klonk zijn uitleg. Dat hij met niemand in de buurt ruzie heeft, zelfs de buurvrouw wier boom hij letterlijk en figuurlijke viseerde, kon iedereen bevestigen. Er volgde toch een huiszoeking, die naast de gebruikte Colt, ook nog een karabijn met bijbehorende munitie opleverde waarvoor de man geen vergunning had.

Alle wapens werden in beslag genomen en de 81-jarige schutter moest een nachtje in de cel doorbrengen alvorens hij bij een magistraat werd voorgeleid. Deze laatste besloot de man weer vrij te laten, maar stuurt hem binnenkort een rechtstreekse dagvaarding om zich nog voor het einde van dit jaar voor de correctionele rechtbank te gaan verantwoorden.