“Plots wordt er een huis gebouwd op onze grond, en wij weten van niets”: koppel belandt in kafkaiaanse nachtmerrie

Jacqueline Mangelinckx: “Het stuk waar nu op gebouwd wordt, is onze grond. Maar de boer zegt dat die van hem geworden is omdat hij die grond al dertig jaar bewerkt.” — © idh

Pepingen/Bierk

Op een dag opstaan en zien dat er op je eigen grond een bordje met ‘te koop’ staat. En even later merken dat de bouwwerken starten voor een woning op jouw grond die je nooit hebt verkocht en dat op amper drie meter van je raam in de woonkamer. Dat is de nachtmerrie die Claude Debaes en Jacqueline Mangelinckx vandaag meemaken. “Het is echte Kafka. We slapen er niet meer van.”